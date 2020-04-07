الداخلية السعودية: تقديم بدء منع التجول في بقية مناطق المملكة إلى الثالثة عصرا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد ساعات منع التجول في بقية مناطق المملكة ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول في الوزارة إنه "إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 13 شعبان 1441هـ بشأن منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية"، فقد تقرر التالي:

- تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 1441هـ .

- السماح في تقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو اسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة.

- السماح بعمل محلات الغاز و مغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).

— واس العام (@SPAregions) April 7, 2020

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، أمس الاثنين، منع التجول لمدة 24 ساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر، وفرضت منعا لممارسة العمل في أية أنشطة تجارية باستثناء بعض المرافق الحيوية، مثل المنشآت الصحية والصيدليات ومحلان بيع المواد الغذائية.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة.