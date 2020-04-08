عمان تفرج عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا

وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر عفوا خاصا عن مجموعة من السجناء المدانيين في قضايا مختلفة.

وقال مصدر مسؤول في شرطة عمان السلطانية إن عدد المفرج عنهم بلغ 599 سجينا وضم عدد 336 سجينا أجنبيا.

#جلالة_السلطان_المعظم القائد الأعلى /حفظه الله ورعاه / يتفضل فيصدر عفوه السامي الخاصّ عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرّفوا بالعفو السامي بلغ عددهم (599) نزيلًا، منهم (336) نزيلًا أجنبيًّا. pic.twitter.com/xFqPLDRrxL — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 8, 2020

واتخذت عدة دول قرارات بالعفو عن عدد من السجناء، من بينها إيران والمغرب وإندونيسيا والسودان، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الثلاثاء، وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد 40 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الكلي للإصابت 371 حالة.