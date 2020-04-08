ضجة في السعودية لتأجيل تنفيذ القصاص من أصغر شاب

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب عبد المحسن حمود بن عبد الله الغامدي، مطالبين بتأجيل تنفيذ الحكم لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
كما ناشدت الأسرة أولياء الدم، بالعفو عن ابنهم عبد المحسن.
ونقلت الصحيفة عن والد الشاب قوله: "رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة".
وأضاف الأب أنه يناشد "ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه".
#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3— والدة المفقودة سلمى أحمد (@salmaa_2013) April 8, 2020
العفو عند المقدرة
"ألا تحبون أَن يغفر الله لكم"
قال تعالى: ﴿ خُذ الْعفو وَأْمُر بِالْعُرْف وأعرض عن الْجَاهلين ﴾
وقال تعالى: ﴿ فَاعْفُ عنهم﴾ وقال تعالى: ﴿وَلْيَعْفوا وليصفحوا أَلاَ تُحِبُّون أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ pic.twitter.com/TbbcbDOKH8
وفي سياق متصل انتشرت دعوات مناشدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للعفو ابتغاء وجه الله عن الشاب السعودي.
#عبدالمحسن_الغامدي_قصاص_فزعتكم— عِزّ الغامدي.. (@PhD_aziiz) April 8, 2020
يارب.. إنك قادر على تغيير ما لا يتغيَّر♥️ pic.twitter.com/sHCnwN7RYd
يشار إلى أن تفاصيل الواقعة مر عليها 8 سنوات، والتي بدأت في 2012، في مدرسة ثانوية بالمعشوقة بمنطقة الباحة، عندما أقدم الغامدي البالغ من العمر 15 عاما وقتها، على قتل زميله.
#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3— 5azd (@5azd1) April 8, 2020
بأذن اللي ما تنام عينه بيجي الفرج وأم تركي قلبها طيب وتحس بفراق الام لولدها وبتسامح #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 pic.twitter.com/LD31m1f73c
ناشد المواطن حمود بن عبد الله الغامدي ولاة الأمر -حفظهم الله- تأجيل تنفيذ القصاص في ابنه "عبدالمحسن"، والمقرر له يوم غد الأربعاء 15/ 8/ 1441هـ، لما بعد أزمة "كورونا"، راجياً عفو أولياء الدم عن ابنه.
اللهم كلل مساعي امير المنطقه وأهل الخير بالتوفيق واقناع اهل الدم بالعفو ي ررربب #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 pic.twitter.com/uMYAqgzJA7— عبدالعزيز الغامدي (@azoz_khlan) April 8, 2020
وتبين من التحقيقات أن المتهم أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه، مما أسفر عن سقوطه قتيلا، وذلك بسبب خلافات بينهما.
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