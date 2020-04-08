ضجة في السعودية لتأجيل تنفيذ القصاص من أصغر شاب

تنفذ السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القصاص على أصغر متهم يصدر ضده هذا الحكم، بعد إدانته بقتل زميله.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب عبد المحسن حمود بن عبد الله الغامدي، مطالبين بتأجيل تنفيذ الحكم لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن أسرة المواطن أيضا ناشدت ولاة الأمر في المملكة، بتأجيل تنفيذ القصاص المقرر له اليوم الأربعاء.

كما ناشدت الأسرة أولياء الدم، بالعفو عن ابنهم عبد المحسن.

ونقلت الصحيفة عن والد الشاب قوله: "رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة".

وأضاف الأب أنه يناشد "ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه".

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3

العفو عند المقدرة

"ألا تحبون أَن يغفر الله لكم"

قال تعالى: ﴿ خُذ الْعفو وَأْمُر بِالْعُرْف وأعرض عن الْجَاهلين ﴾

وقال تعالى: ﴿ فَاعْفُ عنهم﴾ وقال تعالى: ﴿وَلْيَعْفوا وليصفحوا أَلاَ تُحِبُّون أَن يَغْفِر اللَّهُ لَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيم ﴾ pic.twitter.com/TbbcbDOKH8 — والدة المفقودة سلمى أحمد (@salmaa_2013) April 8, 2020

وفي سياق متصل انتشرت دعوات مناشدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للعفو ابتغاء وجه الله عن الشاب السعودي.

يشار إلى أن تفاصيل الواقعة مر عليها 8 سنوات، والتي بدأت في 2012، في مدرسة ثانوية بالمعشوقة بمنطقة الباحة، عندما أقدم الغامدي البالغ من العمر 15 عاما وقتها، على قتل زميله.

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



بأذن اللي ما تنام عينه بيجي الفرج وأم تركي قلبها طيب وتحس بفراق الام لولدها وبتسامح #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 pic.twitter.com/LD31m1f73c — 5azd (@5azd1) April 8, 2020

ناشد المواطن حمود بن عبد الله الغامدي ولاة الأمر -حفظهم الله- تأجيل تنفيذ القصاص في ابنه "عبدالمحسن"، والمقرر له يوم غد الأربعاء 15/ 8/ 1441هـ، لما بعد أزمة "كورونا"، راجياً عفو أولياء الدم عن ابنه.

اللهم كلل مساعي امير المنطقه وأهل الخير بالتوفيق واقناع اهل الدم بالعفو ي ررربب #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 pic.twitter.com/uMYAqgzJA7 — عبدالعزيز الغامدي (@azoz_khlan) April 8, 2020

وتبين من التحقيقات أن المتهم أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه، مما أسفر عن سقوطه قتيلا، وذلك بسبب خلافات بينهما.