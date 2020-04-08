السعودية... التأمينات الاجتماعية تبدأ تنفيذ أمر الملك سلمان

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ أمر الملك سلمان بشأن تداعيات فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنها بدأت استقبال طلبات الدعم عبر الموقع الإلكتروني لها، بعد أمر الملك سلمان باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا، من دفع المقابل المالي، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن "الدعم سيكون من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة".

وعن خطوات تقديم المنشآت للمؤسسة، قالت التأمينات إنه "سيكون عبر الدخول على حساب المنشأة برمز المستخدم وكلمة المرور يلي ذلك اختيار "أيقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة"، ثم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المطلوب دعمهم من القائمة بالضغط على تقديم الطلب لتظهر رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب، وستصل رسالة نصية للمشترك على جواله المسجل في أبشر تدعوه للتقدم بطلب تعويض ساند".

الأسئلة الشائعة الخاصة بدعم منشآت #القطاع_الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كوروناhttps://t.co/YLCKrNaWnk pic.twitter.com/VYmeJSmp5Z — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) April 8, 2020

واتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الافتراضية مساء أمس الثلاثاء، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها نحو 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و15 مليار ريال للقطاع الصحي.

وقرر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المجلس إن "الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية".

كما سيتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة، إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى، الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

كذلك أشار المجلس إلى الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات كورونا، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا، والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار).

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة.