انكماش الناتج المحلي القطري بنسبة 1.4%

تراجع الناتج المحلي القطري بمقدار 1.4% على أساس فصلي في الربع الرابع، فى حين انكمش، خلال نفس الفترة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

وقالت رويترز، اليوم الأربعاء، إن نشرة إصدار سندات أظهرت أن حاكم قطر طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.

في سياق متصل أعلنت قطر، أمس الثلاثاء 7 أبريل/نيسان، تسجيل 225 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه تم تسجيل 225 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، اليوم الثلاثاء، بأن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الهواء، وأنه ينتقل من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، أو من خلال الرذاذ من أي شخص مصاب، وأن فيروس كورونا يستطيع البقاء على الأسطح لمدة ساعات أو أيام، تختلف المدة باختلاف نوع السطح، وأن الفيروس يمكنه الانتقال من الحيوان إلى الإنسان، ولكن لا توجد دراسات حتى الآن تؤكد إذا كان الفيروس قد انتشر بين الحيوانات.