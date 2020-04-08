أكبر حصيلة في يوم واحد... الإمارات تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أكبر معدل للإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، بـ300 حالة إيجابية جديدة.

وصرحت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة باسم القطاع الصحي، في الإمارات، أن 53 حالة قد تعافت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته صحيفة "البيان".

وأشارت الحوسني إلى أنه "بذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 239 حالة، وتسجيل 300 حالة إصابة جديدة بالفيروس".

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة في الإمارات وصل إلى 2659 حالة.

وأضافت أنه "تم التعرف على الحالات المصابة من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 2659 حالة".

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، مليون و450 ألف إصابة، ونحو 83 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 309 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

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وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.