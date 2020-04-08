وكالة: التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار في اليمن منتصف الليل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن سيعلن عند منتصف ليل اليوم الأربعاء وقف عملياته العسكرية على مستوى البلاد لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وذكرت المصادر أن وقف القتال، من المتوقع أن يبدأ تنفيذه يوم الخميس، تمت الموافقة عليه لأسباب منها تجنب أي انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن والذي لم يسجل بعد أي حالة إصابة بالفيروس.

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث، أن أطراف النزاع في اليمن سيعنلون عن وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر للأناضول، إنه "سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف اليمنية خلال ساعات".

وأضاف أن "كل الأطراف المتحاربة أبلغت المبعوث الأممي موافقتها على وقف كامل لإطلاق النار في كافة الجبهات".

#عاجل | إعلان وقف إطلاق النار من قبل الأطراف اليمنيه خلال ساعات (مصدر بمكتب المبعوث الأممي للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2020

ودعت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثيين.

هذا ولم يسجل اليمن، حتى مساء اليوم الأربعاء، أي إصابة بكورونا، بينما أصاب الفيروس أكثر من مليون و485 ألف شخص في العالم.