محكمة سودانية ترفض طلب البشير وتؤيد إيداعه في مؤسسة إصلاحية لإدانته بالفساد‎

خسر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم الأربعاء استئنافا ضد حكم بسجنه لمدة عامين بتهمة الفساد، حسبما قال محاميه.

وقال هاشم الجعلي لوكالة فرانس برس إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم لكننا سنقدم استئنافا في المحكمة العليا لأننا مقتنعون تماما بعدم وجود قضية ضد البشير

وفي ديسمبر/ كانون الأول، صدر حكم بحق البشير، البالغ من العمر 76 عاماً، مفاده، أن الرئيس السابق سيقضي وقته في مركز إصلاح للمسنين على النحو المنصوص عليه في القانون السوداني.

لكن الأحكام المعلقة في قضايا أخرى -قتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط البشير في أبريل/ نيسان الماضي وانقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة- لا تزال تجعله يقبع في سجن كوبر بالخرطوم على ذمتها.

وكان البشير قد أدين في ديسمبر/ كانون الأول بتهمة "الفساد" و"حيازة عملة أجنبية" بشكل غير قانوني.

#قرار محكمة الإستئناف الخرطوم

الدائرة الجنائية(ب)



محاكمة :-



المتهم / عمر حسن احمد البشير



ملخص حكم برفض إستئناف المخلوع الجبان ولا نامت أعين الجبناء .. pic.twitter.com/psSHAGAbjF — تجمع المهنيين السودانيين المغتربينℹ (@Sudan40369416) April 8, 2020

وأمرت السلطة القضائية بمصادرة 6.9 مليون يورو و351.770 دولار و 5.7 مليون جنيه سوداني عثر عليها في منزل البشير.

واعترف البشير بتلقيه ما مجموعه 90 مليون دولار من القادة السعوديين، وتركزت المحاكمة على 25 مليون دولار وردت من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال البشير إن الأموال التي تم الاستيلاء عليها من منزله كانت من مبلغ 25 مليون دولار.

وقال إن الأموال تشكل جزءًا من العلاقات الاستراتيجية للسودان مع المملكة العربية السعودية "ولم تستخدم لمصالح خاصة بل كتبرعات".

ولا تتعلق المحاكمات في السودان بالتهم التي يواجهها البشير في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

الشعب يريد محاكمة البشير

من امام وزارة العدل#مليونية_18أبريل pic.twitter.com/qg1Vz3Yfcm — Esra⚡ (@PrincessaEsra) April 18, 2019

وكان البشير مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لدوره في حرب دارفور التي اندلعت عام 2003 عندما حمل متمردون من الأقليات العرقية السلاح ضد حكومته التي يهيمن عليها العرب.

بعد ثلاثة عقود من حكم البشير، رد الجيش السوداني على تصاعد الغضب الشعبي وأطاح به بعد أشهر من المظاهرات في الشوارع.