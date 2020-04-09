رئيس الحكومة اليمنية: وقف إطلاق النار فرصة جادة لتأمين اليمن وشعبه من "كورونا"

أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الخميس، أن مبادرة التحالف العربي بإيقاف إطلاق النار تستكمل موقف السلطة الشرعية في اليمن المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتأكيداً لجدية التزامها بتوحيد جهود مواجهة مخاطر فيروس كورونا.

القاهرة – سبوتنيك. وقال عبد الملك، في تغريدات على حسابه في "تويتر": "وقف إطلاق النار فرصة جادة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس "كورونا"، لا فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه".

وأعرب رئيس حكومة اليمن عن أمله أن "يستجيب الانقلابيون (الحوثيون) لمقتضيات الهدنة الإنسانية وأن لا يمضون أكثر في طريق الدم والنار".

واعتبر "استهداف الأحياء السكنية الآمنة في مدينة مأرب بصاروخ باليستي وقصف الحديدة وغيرها بعد إعلان وقف إطلاق النار، أعمالاً إجرامية جبانة لا تجد تفسيرا، بمقتضيات الحرب بل بدوافع العقلية الإرهابية لمليشيا عنصرية تستمرئ القتل والدم وتجد في كل دعوة للسلام فرصة لتغيير موازين القوى".

‏وشكر عبد الملك المملكة العربية السعودية على "دعمها السخي لجهود الإغاثة في اليمن"، مثمنا "موقف سمو الأمير خالد بن سلمان المعلن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمنيين".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، اعتبارا من منتصف نهار الخميس 9 أبريل/ نيسان، لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الهدف هو تخفيف معاناة الشعب اليمني لتركيز الجهود على مواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.

يذكر أن الأمم المتحدة دعت أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.