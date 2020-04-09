المغرب يسجل 99 إصابة والجزائر 94 وتونس 2 حالة مؤكدة بـ "كورونا" في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، الخميس، تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأكدت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب قد ارتفع إلى 1374 حالة.

وفي الوقت نفسه، سجلت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 94 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1666 وتسجيل 235 وفاة.

وأفادت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الخميس، بأن بيان الصحة الجزائرية قد سجل خلال الـ24 الساعة الأخيرة ارتفاعا في عدد الوفيات بـ 30حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح الموقع الإلكتروني "أنباء تونس"، ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 62 إصابة بعد تسجيل 5 إصابات جديدة، تتوزع على جملة التحاليل المرفوعة لليومين الماضيين.

وكان المغرب قد فرض ارتداء الكمامة الطبية، اعتبارا من أول أمس الثلاثاء، على كل من يضطرون للخروج إلى العمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف.

وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة.

ويسعى المغرب الى إنتاج ستة ملايين كمامة يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل، بدلا من 3.3 مليون كمامة حاليا. ودعت السلطات المواطنين المغاربة إلى مزيد من الحذر واليقظة والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتفرض البلاد حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/ آذار، ولمدة شهر لمنع تفشي هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.