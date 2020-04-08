المغرب يسجل 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، الأربعاء، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأوضح الموقع الإلكتروني "هسبريس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة أعلنت ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1275 حالة.

ونقل على لسان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة، وذلك حتى السادسة مساء (بتوقيت المغرب)، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.

وفرض المغرب ارتداء الكمامة الطبية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، على كل من يضطرون للخروج إلى العمل أو لقضاء بعض الأغراض مع تجاوز عدد الإصابات حاجز الألف.

وهددت السلطات المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالسجن والغرامة وحددت سعرا رمزيا للكمامة.

ويسعى المغرب الى إنتاج ستة ملايين كمامة يوميا ابتداء من الأسبوع المقبل، بدلا من 3.3 مليون كمامة حاليا. ودعت السلطات المواطنين المغاربة إلى مزيد من الحذر واليقظة والالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتفرض البلاد حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/ آذار، ولمدة شهر لمنع تفشي هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.