الحكومة المصرية تنفي عجز المخزون الاستراتيجي للقمح

نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، الأنباء التي ترددت أخيرا بشأن عجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر.

وبحسب بيان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري مع وزارتي الزراعة والتموين، تم نفي تلك الأنباء.

وأكد البيان أنه "لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر".

وأوضح أن "المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وكافٍ".

وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع حصاد 9 ملايين طن من القمح المحلي من خلال المساحة المنزرعة حاليًا والتي تبلغ 3.4 مليون فدان".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء المصري، أن احتياطات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لأكثر من 4 أشهر.

كما أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تعكف على زيادة كفاية السلع الغذائية الأساسية إلى 6 أشهر لضمان الإمدادات خلال تفشي فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء يوم الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.