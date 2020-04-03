مجلس الوزراء المصري: احتياطيات البلاد الاستراتيجية من القمح تكفي لأكثر من 4 أشهر

قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لأكثر من 4 أشهر.

وأوضحت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن تصريحات مجلس الوزراء تأتي بعد يوم واحد من قول رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن بلاده لديها احتياطيات من السلع الغذائية الأساسية تكفي لنحو ثلاثة أشهر كاملة.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعكف على زيادة كفاية السلع الغذائية الأساسية إلى ستة أشهر لضمان الإمدادات خلال تفشي فيروس كورونا.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، بيانا أوضح فيه حقيقة عدة شائعات بشأن تفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وأفاد المركز الإعلامي بأنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدرا للعدوى.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت، أمس الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.