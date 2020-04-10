الإمارات… رجل أعمال يضع شركة طيران خاصة تحت تصرف الدولة لمواجهة كورونا

أفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء أمس الخميس، بأن رجل الأعمال التشادي، أبكر مناني، المقيم في دولة الإمارات، قد تبرع بوضع شركة الطيران التي يملكها "إيه إم جيت اكزيكتيف" (Amjet ‏Executive) تحت تصرف الجهات الحكومية، مع تحمل كافة الرسوم التشغيلية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن مناني كابتن طيار ورجل أعمال بارز في مجال الطيران، أسس شركته في جنيف وأثينا، قبل أن يستقر في الإقامة بالإمارات، في العام 2004.

وأشارت إلى أن رجل الأعمال التشادي استقر في الإمارات بدلا من أوروبا، وأنه لم يأت وأسرته للاستثمار وكسب المال بالدرجة الأولى، وإنما لكسب الأمن والأمان في بيئة عربية أصيلة العادات ومنفتحة على الثقافات.

ويعتبر أبكر المناني أن المساهمة التي قدمها للإمارات فهي واجب أخلاقي تجاه دولة تستحق الخير من الجميع.