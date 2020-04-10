بعد وقف إطلاق النار... سلطنة عمان توجه دعوة للأطراف المتحاربة في اليمن

أصدرت وزارة الخارجية العمانية بيانا حول إعلان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وقف إطلاق النار في اليمن.

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة: "ترحب سلطنة عُمان بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار في اليمن، وتدعو جميع الأطراف اليمنية الاستفادة من هذة الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية".

كما أعربت السلطنة عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، وتؤكد دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

ودخل وقف إطلاق النار في شتى أنحاء اليمن حيز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة تستهدف منع تفشي فيروس كورونا، مما أنعش الآمال في وضع حد للحرب الدائرة منذ خمس سنوات تقريبا والتي دفعت الملايين لشفا المجاعة.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس ولمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

ولم تعلن قيادة جماعة "أنصار الله" بعد ما إذا كانت الجماعة المتحالفة مع إيران ستحذو حذو التحالف فيما قد يكون أول انفراجة كبرى في جهود السلام منذ أواخر 2018. وتسيطر الحركة على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى في البلاد.

وقال التحالف إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراء المحادثات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث من أجل وقف دائم لإطلاق النار، واتخذ القرار بشأنها لأسباب منها تفادي تفش محتمل لفيروس كورونا المستجد. ولم يعلن اليمن أي حالات إصابة بالمرض.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، إن واشنطن رحبت بإعلان وقف إطلاق النار وحثت الحوثيين على الرد بالمثل على مبادرة التحالف. ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع جهود جريفيث لإجراء محادثات.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين على الدخول في محادثات "بنية طيبة ودون شروط مسبقة" للاتفاق على آلية لتنفيذ هدنة على مستوى البلاد وعلى خطوات إنسانية واقتصادية لبناء الثقة وعلى استئناف المفاوضات للتوصل لتسوية سياسية.