"أنصار الله" تهدد الحكومة اليمنية بإغلاق المنافذ "بطريقتها"

هدد نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، حسين العزي، اليوم الجمعة، الحكومة الشرعية، ملمحا إلى قصف المنافذ حال عدم إغلاقها احترازا من فيروس كورونا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العزي، وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "أنصار الله" (الحوثيين)، في تغريدة على "تويتر": "‏على وقع ظهور أول حالة كورونا في حضرموت، أناشد الجميع التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها".

وأضاف مخاطبا من أسماهم (المرتزقة)، في إشارة إلى الحكومة اليمنية: "هل حان الوقت لتغلقوا المنافذ المحتلة؟ أم أن علينا إغلاقها بطريقتنا؟".

واقترح القيادي في "أنصار الله"، "وضع مانسبته 5 % من قوات الاحتياط الضاربة تحت الجاهزية جنبا إلى جنب كوادرنا الصحية والأمنية".

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الجمعة، جماعة "أنصار الله"، إلى الالتزام بمبادرة وقف إطلاق النار، وتوحيد جهود مواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد تسجيل أول إصابة بالوباء في اليمن.

ونقلت الخارجية اليمنية على حسابها في "تويتر"، عن الحضرمي، قوله: "اليوم تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليمن، ما يحتم علينا جميعا توحيد الجهود لوضع حد لانتشار هذه الجائحة الخطيرة في بلادنا".

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.