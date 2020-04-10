"أنصار الله": إحباط 6 زحوفات في 3 محافظات والتحالف شن 7 غارات

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، إحباط هجمات للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظات البيضاء ومأرب وتعز، بالتزامن مع غارات جوية للتحالف العربي على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بعد 48 ساعة من إعلان وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تمكنت قواتنا بفضل الله، من التصدي لستة زحوفات في مختلف الجبهات استمرت من ساعات الفجر الأولى ليومنا هذا وحتى وقت الظهر".

وأوضح أن "ثلاثة من تلك الزحوفات في جبهة قانية والجريبات وناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، وزحفان بمديرية صرواح بمحافظة مأرب (شمال شرقي)، وزحف في منطقة الضباب بتعز (جنوب غربي".

٢-

تم التصدي لها بفضل الله وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم.

فيما شن طيران العدوان سبع غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية خب والشغف في محافظة الجوف. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 10, 2020

ووفقاً للعميد سريع: "تم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم".

وأشار إلى "شن طيران العدوان 7 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية خب والشغف في محافظة الجوف".