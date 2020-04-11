ارتفاع عدد مصابي كورونا الفلسطينيين إلى 268

رام الله- سبوتنيك وقال مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، كمال الشخرة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت "تسجيل إصابة جديدة لسيدة ستينية من الجديرة قضاء القدس، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 268، من بينهم حالتين وفاة، فيما بلغ عدد حالات التشافي الإجمالي 46 حالة".

كان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية عقد، الخميس الماضي، اجتماعا مع سفراء وقناصل وممثلي مختلف دول العالم لدى فلسطين، لبحث الاحتياجات الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن اشتية قوله، إن "هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا، والتحديات الإضافية التي يفرضها واقع الاحتلال".

وأضاف أن "التوافق الإسرائيلي الحاصل بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة تتبنى مبدأ ضم أجزاء من الضفة الغربية، يفرض تحديات إضافية علينا وعلى العالم أجمع، وندعو لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا التهديد لحماية القانون والقرارات الدولية في هذه الظروف الحرجة إنسانيا".