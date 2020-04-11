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    الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس التاجي كورونا في دمشق في سوريا، 19 مارس 2020

    سوريا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 25

    © Sputnik . Mohammed Damour
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    أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة.

    ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزارة الصحة: "تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة".

    وأعلنت وسائل إعلام روسية، يوم أمس الأول الخميس، أن سوريا طلبت رسميا من روسيا المساعدة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

    الحكومة السورية تستنجد بالمدارس المهنية لتلبية الطلب على الكمامات، في ظل انتشار كورونا في سوريا
    © Sputnik . Mohammad Damour
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    جاء هذا الإعلان خلال مقابلة للسفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، مع إحدى وسائل الإعلام الروسية وقال فيها: "سوريا توجهت بطلب رسمي إلى وزارة الصحة الروسية للمساعدة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد".

    وأضاف حداد قائلا: "سوريا طلبت من روسيا تزويدها بمعدات الكشف عن فيروس كورونا، بالإضافة إلى مساعدتها في الحصول على بدلات وقائية طبية ومعدات فحص ومراقبة للمصابين بالفيروس".

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

    وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و725 ألف إصابة، ونحو 106 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 391 ألفا.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, سوريا
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