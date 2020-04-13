السعودية تحدث تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول وتكشف عقوبات المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات المنع.

وأوضح مصدر مسؤول في الداخلية السعودية، أنه "ولأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، فقد بادرت الوزارة بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات المنع"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار المصدر، إلى أنه "تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها".

وأضاف: "توثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية".

ولفت المصدر، إلى أنه "فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 في المئة) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة".

وبحسب المصدر فإن "من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد ستحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاما (الغرامة المالية، السجن)"، مؤكدا أنه سيتم بدء العمل بهذه الإجراءات في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين.

وأعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، تمديد العمل بحظر التجول في المملكة حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 4462 بعد تسجيل 429 إصابة جديدة، مضيفة أنه "تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليبلغ إجمالي الضحايا 59"، فيما أشارت إلى "تعافي 41 حالة جديدة ليصبح الإجمالي 671 شخصا تم شفاؤهم من الوباء".