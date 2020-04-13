سلطنة عمان تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابة، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ أربع حالات وفاة، فيما تماثلت 124 حالة للشفاء.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 13, 2020

​وكانت سلطنة عمان قد فرضت العزل الصحي على ولاية ثانية في بلادها، بعدما فرضته من قبل على ولاية مطرح.

وأفادت شرطة سلطنة عمان، بأنه سيتم فرض العزل الصحي على ولاية مسقط، العاصمة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الجمعه وحتى إشعار آخر.