"أنصار الله": قطاع الاتصالات في اليمن خسر أكثر من 4 مليارات دولار بسبب غارات التحالف

صرحت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، أن قطاع الاتصالات والبريد في البلاد، خسر جراء عمليات التحالف العربي في اليمن خلال خمس سنوات، نحو 4.1 مليار دولار.

القاهرة – سبوتنيك . نقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، عن وزارة الاتصالات في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة في صنعاء، أن "غارات العدوان على مواقع ومنشآت الاتصالات والبريد المدنية بشكل مباشر، بلغت 2398 غارة جوية، أدت إلى تدمير كلي لـ31% من البنية التحتية وتعرض 23% منها لتدمير جزئي".

وأضافت: "تسبب العدوان في عزل 72 منطقة ومدينة يمنية عن العالم وحرمان أكثر من مليون ومئتي ألف من خدمات الاتصالات والإنترنت".

وذكرت أن "الاستهداف المتكرر للبنية التحتية لشبكة الاتصالات الوطنية أدى إلى إضعاف الخدمات وتضرر أكثر من 14 مليون مستخدم للاتصالات والإنترنت".

ويشن تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، غارات على مناطق مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" في اليمن أبرزها العاصمة صنعاء، دعما للحكومة اليمنية الشرعية.