بومبيو يرحب بتوافق زعماء العراق على تشكيل حكومة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ترحب باتفاق، على ما يبدو، القوى الشيعية والسنية والكردية في العراق على تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الحكومة ينبغي أن تكون قادرة على التصدي لوباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد والسيطرة على الأسلحة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بومبيو، في بيان، "نرحب بتوصل الزعماء السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى توافق على ما يبدو حول تشكيل حكومة ، ونأمل أن تضع هذه الحكومة مصالح العراق أولا وتلبي احتياجات الشعب العراقي".

وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قرر، يوم الخميس، تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، ليكون الشخص الثالث الذي يتولى هذه المهمة بعد فشل كل من النائب عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي على مدار الأسابيع الماضية.