انتشار مدرعات الحرس الوطني في أحياء مكة... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو وقوف عدد من الآليات العسكرية والجنود في شوارع تلك الأحياء لغلقها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الحرس الوطني نشرت صورا توثق تحرك قواتها في اتجاه مكة.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول القوات، تمهيدا لنشرها في شوارع وأحياء مكة لتطبيق قرار منع التجول.