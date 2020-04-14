نقابة العلميين المصرية: إنجاز 75% من أبحاث إنتاج لقاح مصري لـ"كورونا"

صرحت نقابة المهن العلمية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنجاز 75% من أبحاث إنتاج لقاح مصري لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت النقابة المصرية، وفق لما نقلته صحيفة "اليوم السابع"، أنها تقوم بدورها في البحث عن لقاح يمنع الإصابة بفيروس كورونا ويقي منه بصورة كاملة ويعالج أضرار الفيروس على أجسام المصابين به.

وأشارت النقابة إلى أنها شكلت لجنة برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجي، النقيب، وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، وقالت إن ذلك يتم بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي كبير الباحثين فى علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه.

وقالت النقابة "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع المركز، وتأكدت اللجنة مع فريق الباحثين من أنه تم إنجاز قرابة 75% من خطة إنتاج لقاح مصري".

وتابعت قائلة "مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين المقبلين".

كما أشار إلى أنه تم إنجاز نحو 85% من الخطة البحثية لإنتاج دواء لمن يصابون بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستحدد دواء معالجا لمرضى كورونا خلال الأيام الـ10 المقبلة.

وناشدت اللجنة وفريق الباحثين، بضرورة دعم الفريق البحثي ماليا ومعنويا من خلال التواصل مع إدارة المركز القومي للبحوث، مباشرة دون أي وسائط أخرى.