السعودية تسجل 435 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 5300 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، "وصل عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 5369 بعد تسجيل 435 إصابة جديدة".

السعودية .. 435 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 5369 #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 14, 2020

​وأضاف أنه "تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 73 حالة".

الصحة السعودية: 8 وفيات جديدة بكورونا والإجمالي 73 #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 14, 2020

​وأشار إلى "تعافي 84 مصابا ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الوباء إلى 889 شخصا".