مصر تعلن تعطيل العمل بالبنوك والبورصة يومي الأحد والاثنين المقبلين

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في السوق المصرية يومي الأحد والاثنين المقبلين 19 و20 أبريل/ نيسان الجاري.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان ، أن ذلك يأتي بمناسبة الاحتفال بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم، مؤكدا استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، كما قرر البنك المركزي، إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف مواطن.

من جانبها، أعلنت البورصة المصرية، تعطيل العمل بالبورصة يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم على أن تستأنف نشاطها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 ابريل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة، وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 2350 حالة، من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 178 حالة وفاة.