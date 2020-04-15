الرئيس التونسي يتصل بمحمد بن زايد لمناقشة إجراءات مكافحة كورونا

اتصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمناقشة في الإجراءات الاحترازية المختلفة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "موزاييك" التونسي إلى أن المكالمة تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين، واستعداد الإمارات لدعم الدولة التونسية في مواجهة تداعيات كورونا.

أشاد قيس سعيد في المكالمة بالمساعدات التي تقدمها الإمارات لتونس، منذ عهد الشيخ زابد بن سلطان آل نهيان، ومساهمتها في تشييد الكثير من المشاريع بتونس.

كما تناول الاتصال أيضا، المشروع الذي تقدمت به تونس لمجلس الأمن الدولي، بشأن مواجهة وباء كورونا.

وقال الرئيس التونسي في الاتصال إن مواجهة كورونا ينبغي أن تكون موحدة تعكس بالفعل وحدة الأمم.

كما قال محمد بن زايد خلال الاتصال الهاتفي إن الإمارات مستعدة للوقوف إلى جانب تونس في مواجهة هذه الجائحة، ودعمها في عدد من المشاريع بالمستقبل.