الصحة البحرينية تحيل 132 شخصا إلى النيابة لعدم الالتزام بشروط الحجر الصحي المنزلي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، إحالة 132 شخصا مخالفا إلى النيابة العامة؛ وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات، التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة وباء "كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. وذكرت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة البحرينية، في بيان عبر تويتر، أن هؤلاء الأشخاص خالفوا اشتراطات الحجر المنزلي؛ فيما تمت إحالة 4 مدراء محلات تجارية للنيابة من المخالفين للاشتراطات والإجراءات الصحية.

كما تمت إحالة شخصين للنيابة لمخالفتهم قرار إغلاق المحلات الصناعية والتجارية احترازيا لمنع انتشار الوباء.

الصحة تحيل "132" شخصا مخالفا للنيابة العامة ..

لعدم تقيدهم والتزامهم بالاشتراطات التي جاءت بالقوانين التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا. pic.twitter.com/77HoMBXQFv — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) April 15, 2020

وأوضحت الصحة البحرينية، أن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار بحريني (2600 دولار أمريكي)، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار (26 ألف دولار)؛ ذلك وفق قانون الصحة العامة لسنة 2018.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، خروج 531 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس "كورونا".

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الصحة البحرينية، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 1528، وتوفي 7 أشخاص بالمرض، الذي يسببه الفيروس القاتل.