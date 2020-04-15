لبنان... اعتماد مبلغ 2600 ليرة كمعدل صرف للدولار عند إتمام معاملات صغار المودعين

أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الأربعاء، اعتماد مبلغ 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار الواحد عند إتمام معاملات صغار المودعين.

بيروت - سبوتنيك. وأشارت الجمعية في بيان لها، أنه بناء على التداول مع ​مصرف لبنان​، وفي انتظار تجهيز وتشغيل المنصّة الإلكترونية التي ستتولّى تحديد أسعار صرف ​الليرة اللبنانية​ إزاء ​الدولار​ الأمريكي في السوق اللبنانية، أوصت الجمعية باعتماد مبلغ 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار الواحد عند إتمام معاملات صغار المودعين بمبالغ لا تتعدّى 3000 دولار أمريكي أو 5 ملايين ليرة لبنانية استناداً إلى تعميم مصرف لبنان رقم 148 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2020".

ويقضي تعميم مصرف لبنان رقم 148 بالسماح للمودعين بسحب الودائع الصغيرة التي لا تتعدّى 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار بالعملة المحلية وبسعر صرف السوق.

هذا وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرافين في لبنان عتبة 3 آلاف ليرة لبنانية.