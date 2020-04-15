مسؤول حوثي يشكك في نوايا السعودية لوقف القتال وإنهاء الحرب

قال عبد القدوس الشهاري، نائب مدير العلاقات الإعلامية في جماعة "أنصار الله" إنه "لا يوجد حديث رسمي بخصوص مسألة التفاوض مع السعودية في الوقت الحالي، مضيفا: "كل ما يتم تناوله في الصحف والمواقع الإخبارية، ليس رسميا حتى الآن".

وتابع الشهاري، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "كانت هناك مفاوضات سابقة ومقترح قدمتها أنصار الله إلى السعودية، إلا أنه لا يوجد اهتمام كاف من قبل التحالف السعودي، وشنت العديد من الغارات ردا على هذه الرؤية التي قدمها الجيش واللجان الشعبية عبر المبعوث الأممي".

ولفت إلى أنه "تم شن أكثر من 250 غارة على مختلف المدن والمحافظات اليمنية"، مضيفا: "هذا يعني أن المملكة لا ترغب في التفاوض وتختار طريق الحرب".

وأوضح أن "مبعوث الأمم المتحدة يعتبر هو الوسيط بين الأطراف اليمنية، لكن لا توجد نية حقيقية لإيقاف الحرب وعندما تم إيقاف الحرب لمدة أسبوعين، كان الشيء الأمثل هو إنهاء الحرب بالكامل والجلوس على طاولة المفاوضات والنظر في كيفية الحل عبر الأطر الرسمية والدولية، بحضور أممي".

وأعلنت السعودية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في محاولة لتطبيق هدنة مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لكن الأخيرة لم توافق على وقف إطلاق النار، بينما قالت مصادر مطلعة إن السعودية استأنفت محادثات غير مباشرة مع جماعة انصار الله الحوثية اليمنية لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.