وزير المالية السعودي: مجموعة العشرين تخصص 7 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

وأضاف الجدعان في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا"، مشيرا إلى أنه تم العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية.

وأفاد وزير المالية السعودي في تصريحاته: "نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلا، حيث أن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا"، مشددا على أن "مجموعة الـ 20 مصممة على مواجهة تداعيات كورونا".

وزير المالية السعودي: مجموعة الـ 20 خصصت تريليون دولار للدول الأكثر فقرا لمواجهة الوباء #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVnMqm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 15, 2020

تأتي تصريحات الجدعان بعدما، اتفقت مجموعة دول العشرين مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا، ودعت المقرضين من القطاع الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول الفقيرة.

ودعمت مجموعة العشرين برئاسة السعودية التعليق المؤقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا، كما أعلنت عن دعمها لجهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة.

وأشادت كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، اليوم الأربعاء، باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية 5862 حالة فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس ذاته 79 حالة وفاة.