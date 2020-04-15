بعد أن منعه كورونا من السفر... مقيم في السعودية يعقد قرانه بالفيديو

لجأ مقيم باكستاني في السعودية، لأحد تطبيقات المراسلة الفورية من أجل عقد قرانه عن بعد، بسبب عدم قدرته على السفر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من حظر للطيران