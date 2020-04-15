وزير المال السوداني يرد على مغردة انتقدت توجهات بلاده الاقتصادية

رد وزير المال السوداني، اليوم الأربعاء، على مغردة انتقدت توجهات بلاده الاقتصادية.

وقالت إشراقة فضول، عبر "تويتر"، إن "الوزير زول مؤل وعارف بيعمل شنو، لكنني أعتقد أن زيادة المرتبات في وضع اقتصادي متدهور ما مفيدة، الإصلاح الجذري البيخفض التخضم هو الحل".

شكراً أ. إشراقة لهذا التعليق المفيد،



كلامك صحيح، وبلا شك، بدون سياسات متناسقة، ستؤدي زيادة الصرف الحكومي الى زيادة في التضخم. ولكننا حالياً طارحين خطتنا لإصلاحات متكاملة حتى نحتوي الزيادة المترقبه في التضخم، وباذلين قصارى جهدنا لكي تكون محدودة الزمن إن شاء الله.#ماشين_قدام https://t.co/2yZkm60e4I — Dr. Ibrahim Elbadawi (@MinElbadawi) April 15, 2020

وجاء تعليق المغردة عقب إعلان إبراهيم البدوي، وزير المال والتخطيط الاقتصادى السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، أمس الثلاثاء، زيادة أجور موظفى الدولة بنسب متفاوتة.

ومن جانبه رد الوزير عبر حسابه بموقع "تويتر" على التغريدة، قائلا: "كلامك صحيح، وبلا شك، بدون سياسات متناسقة، ستؤدي زيادة الصرف الحكومي إلى زيادة في التضخم".

وتابع الوزير: "ولكننا حاليا طارحين خطتنا لإصلاحات متكاملة حتى نحتوي الزيادة المترقبة في التخضم".

وأوضح الوزير السوداني: "وباذلين قصارى جهدنا لكي تكون محدودة الزمن أن شاء الله".

وأعلن الوزير، أمس، أن "الزيادات تأتي في إطار مساعي رفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في هيكل الرواتب وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية".

وتابع: "إنه بعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، تقرر زيادة الأجور بنسبة ٥٦٩% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي".

وأعلن الوزير "رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها سودانيا (الدولار يعادل نحو 55 جنيها في البنك المركزي) إلى 3000 جنيه، ذلك ابتداء من نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري".