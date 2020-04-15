بعد نهاية التمديد لغانتس… إسرائيل في طريقها لانتخابات رابعة

بعد نهاية التمديد للجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، مساء اليوم الأربعاء، تتجه ناحية انتخابات برلمانية رابعة خلال عام واحد.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الأربعاء، بأن نهاية التمديد لغانتس، بيومين كاملين، لتشكيل حكومة إسرائيلية، انتهى مساء اليوم، وبأن التفويض قد انتقل إلى الكنيست نفسه لمدة 21 يوما كاملة.

ישראל נכנסת בפעם השנייה בהיסטוריה ל"תקופת 21 הימים" בהם המנדט בידי הכנסת (הראשונה הייתה לאחר בחירות ספטמבר 2019). אם לא תוקם ממשלה בשלושת השבועות הקרובים, תתקיימנה בחירות רביעיות https://t.co/stmMC3NJyI — גלצ (@GLZRadio) April 15, 2020

وأكدت الإذاعة أنها المرة الثانية في تاريخ دولة إسرائيل، ينقل فيها التفويض للكنيست، حيث سبق أن دخلت هذا التفويض من قبل في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حينما فشل كل من غانتس، وبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، في تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

המנדט להרכבת ממשלה של בני גנץ פקע, לא קיבל הארכה נוספת. — ערוץ 20 (@arutz20) April 15, 2020

ويشار إلى أن لم يتم تشكيل حكومة إسرائيلية في الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستجرى انتخابات برلمانية رابعة على التوالي، خلال عام واحد فقط.

وعلى الرغم من انتهاء التمديد لغانتس، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الطرفين، حزب "الليكود" الحاكم بقيادة نتنياهو، و"أزرق أبيض" بزعامة غانتس مستمرات في المحادثات لتشكيل حكومة طوارئ في البلاد.

שיחות המו"מ בין הליכוד לכחול לבן הגיעו למבוי סתום - המנדט חוזר לכנסת @YoavYoavkrak @yaara_shapira — כאן חדשות (@kann_news) April 15, 2020

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، قد قرر مساء الاثنين الماضي، تمديد التكليف لغانتس ليومين إضافيين، بعد انتهاء المدة القانونية لتشكيل حكومة في إسرائيل، والمقررة بـ 28 يوما، بدأت في 16 مارس/آذار الماضي.

המו"מ הקואליציוני: המנדט של גנץ פקע, הצדדים ממשיכים בשיחותhttps://t.co/ETHBtXQXzU — מעריב אונליין (@MaarivOnline) April 15, 2020

وسبق أن قال ريفلين أنه لن يعيد التفويض لنتنياهو، باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات الكنيست التي شهدتها إسرائيل الشهر الماضي.