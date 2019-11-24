إعلام: حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتجه لإجراء اقتراع على زعامته

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري انتخابات تمهيدية على زعامته خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وقال موقع واي نت الإخباري، إن نتنياهو اتفق مع رئيس اللجنة المركزية لحزب الليكود حاييم كاتس على إجراء انتخابات على زعامة الحزب، وفقا لرويترز.



ويواجه نتنياهو، الذي أمضى في الحكم أربع ولايات، اتهامات بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة ، والتي نفاها جملة وتفصيلا، وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.

وجاء توجيه الاتهامات له يوم الخميس وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في أبريل/نيسان ثم في سبتمبر/أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني غانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.

وانتهت يوم الأربعاء الماضي مهلة لغانتس لتشكيل حكومة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك. وفي اليوم التالي أعلن الرئيس الإسرائيلي مهلة مدتها ثلاثة أسابيع يمكن لأعضاء الكنيست خلالها اختيار واحد منهم لمحاولة تشكيل ائتلاف.