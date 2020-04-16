الصحة القطرية توضح تفاصيل جديدة عن مصابي كورونا

أصدرت وزارة الصحة القطرية توضيحا بشأن ما تم تسجيله من إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن "وزارة الصحة أوضحت أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين".

وتابعت: "بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة"، مشيرة إلى أنه "تم اكتشاف بعض حالات الإصابة بين مواطنين ومقيمين ممن توجهوا للقطاع الصحي بسبب وجود أعراض التهاب في الجهاز التنفسي".

وأفادت صحيفة "الشرق"، أمس الأربعاء، أن قطر قررت تمديد العمل بتقليص عدد الموظفين الموجودين بمقر العمل بالجهات الحكومية، والعاملين الموجودين في مقر العمل بالقطاع الخاص، على أن تكون ساعات العمل 6 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.

ومن بين القرارات الأخرى أن تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، فضلا عن إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.

وزارة الصحة توضح أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة، كما تم اكتشاف بعض حالات الاصابة بين مواطنين ومقيمين ممن توجهوا للقطاع الصحي بسبب وجود أعراض التهاب في الجهاز التنفسي.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 16, 2020

وبحسب الصحيفة، فإن العمل بالقرارات الجديدة، يبدأ من اليوم الخميس، لمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 644 ألف مصاب وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.