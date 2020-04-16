رئيس الوزراء البحريني يوجه رسالة "محبة وإكبار" إلى الشعب

وجه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الخميس، "رسالة محبة وإكبار إلى الشعب البحريني، بشأن قصة النجاح الجديدة التي يسجلها اليوم في تاريخه الحافل بتصديه لجائحة فيروس كورونا المستجد".

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، أكد الأمير خليفة بن سلمان، أن "شعب البحرين يسطر ملاحم بطولية في ساحة الحرب العالمية ضد فيروس كورونا المستجد ليقدم الصورة المشرفة للبحريني وجسارته وحبه للبذل والعطاء في أي أمر يتعلق بمصلحة وسلامة وطنه وإخوانه المواطنين".

وأشاد رئيس الوزراء البحريني بالطاقم الطبي والتمريضي في البحرين، مؤكدا أنه يواصل الليل بالنهار ويعرض نفسَه للخطر في كل دقيقة من أجل سلامة المواطنين، كما أشار أيضا إلى وزارت الداخلية والإعلام والدفاع والتربية والتعليم والمواصلات والاتصالات والصناعة والتجارة وغيرها من الأجهزة الرسمية والوطنية، مؤكدا أنهم يجسدون مجتمعين لوحة عظيمة للحربن ضد فيروس كورونا، ومنع انتشاره.

وقال: "لقد التزمت بعد رحلة العلاج التي قضيتها في الخارج وتكللت بحمد الله بالسلامة والصحة والعافية بإجراءات الحجر المنزلي لمدة أسبوعين وكنت أُمارس عملي في إدارة العمل الحكومي وخدمة المواطنين من مقر إقامتي، فالالتزام اليوم واجب على الجميع لتمضي هذه المحنة العالمية العابرة بإذن الله بسلام على كل شعب البحرين والعالم أجمع".

وأكد الأمير البحريني، أن "هذا الوباء العالمي محنة وامتحان للإنسانية وللتقدم العلمي والطبي وللتنمية الاقتصادية ولمعدن الشعوب ووعيهم وتعليمهم، ولله الحمد أظهرت البحرين للعالم أجمع أن الاستثمار الحقيقي الناجح هو الاستثمار في العنصر البشري الذي أدركته الحكومة منذ البداية وراهنت عليه وهي اليوم تثبت للجميع نجاح توجهها واستثمارها بما يسطره أبناؤنا من قصص نجاح في الطب والتعليم والأمن والاعلام.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تعافي 40 حالة إضافية من فيروس كورونا وإخراجها من مركز العزل والعلاج، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين في مملكة البحرين 703 حالات، كما تم رصد 25 حالة جديدة بفيروس كورونا في البحرين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 988 حالة.