نائب سابق بالبرلمان العراقي يشكك في إعلان الكتل السياسية عدم التدخل في تشكيل الحكومة

قال عضو مجلس النواب العراقي السابق عن محافظة كركوك إسماعيل الحديدي، إن "اللعبة السياسية في العراق تسير حسب أهواء الكتل السياسية، مضيفا أن هناك بعض الإملاءات الخارجية تؤثر أيضا علي الوضع السياسي، مشككا في إعلان الكتل السياسية عدم تدخلها في تشكيل الحكومة .

وحول مدى حرية الكاظمي في اختيار الوزراء، أعرب الحديدي في حديثه لراديو "سبوتنيك" عن اعتقاده أنه منذ اليوم الأول من تكليف الكاظمي جهزت بعض القوى السياسية أسماء لتسليمها لرئيس الوزراء المكلف لتضمينها في حكومته المرتقبة، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه من استعداد القوى الشيعية لإعطاء حرية كاملة للكاظمي في اختيار الوزراء هو مجرد دعاية إعلامية.

وأوضح عضو مجلس النواب السابق أنه من المرجح أن تمرر هذه الحكومة بسبب الترحيب العالي والإجماع من كل القوي السياسية، وأن الكتل تعي بأن الكاظمي هو فرصتها الأخيرة، مضيفا أن هناك احتمالية لعدم اجتماع مجلس النواب بسبب وباء كورونا.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي أعلن، أمس الأربعاء، أن حكومته جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة، مضيفا أن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية.