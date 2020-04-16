العراق يستدعي السفير التركي لديه على خلفية "اعتداء أسفر عن خسائر بالأرواح"

وجه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، اليوم الخميس، باستدعاء السفير التركي لدى بغداد على خلفية "اعتداء أسفر عن خسائر بالأرواح".

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان له، إن "وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات".

وأوضح المتحدث، أن "وزير الخارجية وجه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج".

— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 16, 2020

​وطالبت الوزارة بوقف قصف المناطق العراقية، واحترام السيادة، والتعاون لضمان أمن الحدود، إذ أن تلك الاعتداءات المتكررة من قبل الجانب التركي لن تساهم في ضمان أمن تركيا، ولا تصب في مصلحة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واستنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق اليوم، قيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية، صباح أمس، واستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور، مؤكدة أن اختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.

وقالت القيادة في بيان لها: "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء، واستهدف مخيماً للاجئين قرب مخمور"، مضيفة أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وكانت خلية الإعلام العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، أن طائرة تركية مسيرة خرقت الأجواء وشنت هجوما على مخيمات اللاجئين راح ضحيته امرأتان.

وذكرت الخلية، أن "قيادة الدفاع الجوي ترصد خرقا للأجواء العراقية من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بارتفاع 6 كلم وسرعة بلغت 200 كلم بالساعة"، مضيفة أن "مخيم العوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ".