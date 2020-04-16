هل تقترب صفقة تبادل أسرى… "حماس": نمتلك أوراقا قوية ستخضع الاحتلال لشروط المقاومة

قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، إن "المقاومة تمتلك أوراقا قوية ستخضع قادة الاحتلال لشروطها".

ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الخميس، عن مشير المصري تجديده خلال مؤتمر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استعداد حماس "لمبادرة الأسرى"، مؤكدا أن "كل محاولة التفاف من العدو لا تخدم الجنود الأسرى".

ووجه القيادي في حركة حماس رسالة إلى الأسرى، بقوله: "قضيتكم في أيد أمينة ومن صنع صفقة وفاء الأحرار الأولى سيصنع مثيلها، ونقول لأسرانا، جاهزون لأجلكم أن نتسلق الجبال ونخوض الوديان ونذهب بكل اتجاه حتى نراكم بين أهليهم وذويكم".

ويشار إلى أن غد الجمعة، السابع عشر من أبريل/نيسان، يوافق يوم الأسير الفلسطيني من كل عام، يجدد فيه الفلسطينيون تضامنهم ومناصرتهم للأسرى في السجون الإسرائيلية، ويبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف أسير بينهم أطفال ونساء وكبار سن ومرضى.

ويذكر أن لدى حركة حماس في قطاع غزة 4 أسرى إسرائيليين، جنديان ومدنيان، لم تقدم الحركة المعلومات الكاملة عنهم، بهدف توقيع صفقة لتبادل أسرى مع إسرائيل.