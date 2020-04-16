السيسي: مصر تمر بمرحلة فاصلة في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الحكومة سوف تواجه "بكل حزم" أية تجاوزات أو مخالفات تضر بالمصلحة العامة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19"؛ وفاة 183 شخصا بسبب الفيروس القاتل في مصر من بين أكثر من 2500 إصابة.

القاهرة - سبوتنيك. كتب السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "أؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن".

وأشار الرئيس المصري أيضًا إلى أن بلاده تمر بمرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة، قائلا "نعبر معاً مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".

وكان جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد صرح بأن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار فيروس كورونا المستجد حاسمة.

وأشار أزعور إلى أن هذه الإجراءات، تدعمها حزمة تحفيز شاملة تستهدف كبح انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وقال أزعور إن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا تدعم الاقتصاد.