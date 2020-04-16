بيان مشترك: السعودية وروسيا ملتزمتان بشكل راسخ بتنفيذ ‏التخفيضات المستهدفة المتفق عليه

أكدت السعودية وروسيا، مساء اليوم الخميس 16 أبريل/نيسان، أنهما ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها.

وجاءت التصريحات خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة السعودية أن الاتصال جاء ضمن مشاورتهما المنتظمة حول أوضاع السوق البترولية.

وقال الوزيران في البيان المشترك: "عملت المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية بشكل حثيث مع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ وكذلك مع الدول المنتجة الأخرى للبترول للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقرار للسوق البترولي".

وتابعا بقولهما: "نؤكد أن بلدينا ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، وسوف تستمران في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، وأنهما على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك".

وأكد الوزيران السعودي والروسي أنهما "واثقان بأن شركاءهما في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين سوف يحافظون على التزاماتهم، لتحقيق الأهداف المرجوة".

أعلنت "أوبك+" سابقاً تخفيض جديد في إنتاج النفط عن مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018 — بنسبة 23 في المئة في مايو/أيار – يونيو/حزيران المقبلين وبنسبة 18 في المئة حتى نهاية عام 2020 وبـ 14 في المئة حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022. في المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و 6 مليون.

وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً.

فيما أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في مايو ويونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي (300 ألف برميل يوميا).