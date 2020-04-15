بوتين عن صفقة "أوبك+": من المهم أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أنه من المهم أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة في صفقة "أوبك+" بالاتفاق.

وقال بوتين معلقا على تقرير وزير الطاقة ألكسندر نوفاك عن نتائج المفاوضات بشأن صفقة أوبك + الجديدة في 12 أبريل نيسان "من المهم أن يلتزم الجميع بهذه الاتفاقات. نحن بحاجة إلى أن نكون على اتصال دائم مع جميع زملائنا، خاصة مع اللاعبين الرئيسيين".

وأعلنت "أوبك+" سابقاً تخفيض جديد في إنتاج النفط عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 — بنسبة 23 بالمئة في مايو – يونيو المقبلين وبنسبة 18 بالمئة حتى نهاية عام 2020 و بـ 14 بالمئة حتى نهاية نيسان/أبريل 2022. في المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و 6 مليون.

وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً.

فيما أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في مايو ويونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي.