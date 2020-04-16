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    مواطن سعودي يرتدي قناعًا وقائيًا كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا، يسير أمام لوحة جدارية تظهر وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ، في العاصمة الرياض ، 15 مارس 2020.

    ماذا قال ابن سلمان عن الوافدين للعمل بالمملكة في ظل أزمة كورونا

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    أطلق مسؤول سعودي بارز تصريحات جديدة بشأن العمالة الوافدة العاملة في المملكة في ظل أزمة كورونا.

    ونشرت صحيفة "الرياض" السعودية تصريحات لأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، والذي قال فيها إن العمالة الوافدة أمانة في أعناق المملكة.

    وتابع الأمير السعودي: "العمالة الوافدة إلى المملكة والباحثة عن سُبل العيش الكريم، تظل محل عناية واهتمام السعودية في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم، ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع بوصفهم أحد عناصر العمل الرئيسية".

    إجراءات احترازية في السعودية ضد فيروس كورونا
    © REUTERS / STRINGER
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    وجاءت تصريحات أمير المدينة المنورة خلال تفقد عدد من المشاريع النموذجية لإسكان العمالة في المدينة المنورة.

    وقال ابن سلمان: "ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، ونحن لا نقبل أن يكون العامل معرضاً لأضرار صحية أو نفسية تؤثر عليه، فهو أمانة في أعناقنا، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك إلى حين موعد عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، يحملون في ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا باعتبارهم ضيوفاً مساهمين في التنمية وليسوا عبئاً على الوطن".

    وقال أمير المدينة المنورة إن المنطقة وضعت في اعتبارها أهمية معالجة هذا الملف على المدى القصير.

    وأشار ابن سلمان إلى أن هناك 3 مشاريع للإسكان النموذجي للعمالة في المدينة المنورة، سيتم الإنتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر الأمر الذي سيقضى على 40% من إشكالات إسكان العمالة بالإضافة إلى طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليتم بناءها خلال 18 شهراً كحد أقصى من قبل القطاع الخاص والمستثمرين وجميع تلك المشاريع تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الجوانب البيئية والصحية.

    وتهدف المشاريع النموذجية لإسكان العمالة الجاري تنفيذها في المدينة المنورة بضمان السلامة الصحية للمجتمع بكافة مكوناته، عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية في مواقع سكن العمالة الوافدة، والتي من شأنها الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الحكومة السعودية, المدينة المنورة, السعودية
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