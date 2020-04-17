صحيفة نقلا عن مصدر سعودي مسؤول: أنباء تعليق الطيران حتى نهاية العام غير دقيقة

علق مصدر مسؤول في الخطوط الجوية السعودية على التقارير التي ادعت توقعها استمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام.

وكان المصدر يتحدث عن التقرير الذي نشرته وكالة رويترز مستندة فيه إلى رسالة داخلية قالت إنها اطلعت عليها، قائلا "الرسالة المتداولة استخدمت خارج السياق" بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولفت المصدر إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، صالح بن الجاسر، أكد في تصريح صحفي أنه من المبكر الجزم بموعد محدد لتخفيف الإجراءات والقيود على النقل الجوي، وأن هناك جهودا كبيرة من القطاعات الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وكانت الوكالة قد ذكرت أنها اطلعت على رسالة بريد إلكتروني داخلية، تنص على أن شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري وأنها طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.

وعلقت المملكة الرحلات الجوية الدولية والزيارات إلى مدينتي مكة والمدينة وهي مصدر رئيسي للزائرين الأجانب للبلاد.

وقالت الشركة في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها "لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات"، كما طالبت بعض الموظفين بتعليق عقودهم من أبريل/ نيسان وحتى نهاية العام؛ حسب "رويترز".

وذكرت الوكالة أن الشركة لم ترد على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وكانت السعودية مددت في 29 مارس/ آذار حظرا فُرض لمدة أسبوعين على الرحلات الجوية إلى أجل غير مسمى لكن الشركة سيرت بعض الخدمات لأجانب لمغادرة المملكة.

ويقول موقع الشركة على الإنترنت إن الخطوط السعودية تنقل أكثر من 34 مليون راكب سنويا على أسطولها المؤلف من 142 طائرة إلى أكثر من 95 وجهة.