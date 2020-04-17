نصيحة "الصحة العالمية" للمصريين بشأن تناول الفسيخ في "شم النسيم"... فيديو

أسدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، نصيحة للمصريين بشأن تناول وجبات الفسيخ، وذلك قبل أيام من حلول عيد شم النسيم.

وشدد ممثل "الصحة العالمية" في مصر، الدكتور جون جبور، في رسالة مصورة له عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بتناول الفسيخ من مصادر موثوقة وسليمة.

وحث جبور المصريين على عدم التجمهر والازدحام في فترة الأعياد، حتى على المستوى العائلي، والاكتفاء بوسائل التواصل الاجتماعي.

كما نصح بتجنّب التدخين والشيشة، وممارسة تمارين النشاط البدني وتناول نظام غذائي يقوي مناعة الجسم ضد الأمراض والفيروسات.

وأكد جون جبور على المصريين أن يتناولوا سمك الفسيخ من مصادر سليمة وموثوقة، لعدم إحداث ضغط على النظام الصحي في مصر، وكذلك التسبب في عبء صحي تاني على مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد.

وحذر خبراء مصريون من تناول وجبة الأسماك المملحة المعروفة باسم الفسيخ، التي اعتاد عليها المصريون في أعياد "شم النسيم"، وذلك بسبب مخاطرها الصحية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الخميس، عن إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ في يوم عيد شم النسيم الموافق الاثنين 20 أبريل/نيسان الجاري.

وتابع: "كما سيتم وقف كافة وسائل النقل العام أيضا، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "هناك توجيه لوزارة الداخلية ولجميع المحافظين، لردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة".

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "أرقام الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ما زالت وفق السيناريوهات المتوقعة".

وأكد أن "الهدف الأول والأخير من كل الإجراءات هو صحة المواطن".

وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في السيطرة على أزمة "كورونا".