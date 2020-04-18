لاريجاني: المقاومة الفلسطينية ستنتصر لا محالة

أجرى رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي لاريجاني، اتصالات هاتفية من عدد من قيادات المقاومة الفلسطينية، أكد خلالها حتمية الانتصار على إسرائيل.

وقال لاريجاني، في حديث هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد نخالة، "نتطلع إلى أن يحقق مجاهدو جبهة المقاومة الإسلامية النصر في جهادهم ضد الكيان الصهيوني على وجه السرعة، ولا شك أن هذا الوعد الالهي سيتحقق بجهودكم وجهود سائر الحركات الإسلامية".

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي حتمية انتصار جبهة المقاومة الإسلامية على "الكيان الصهيوني"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

من جهته، استفسر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن الوضع الصحي للاريجاني وتمنى له الشفاء الكامل من مرض كورونا، واصفا دور إيران بأنه "منقطع النظير في دعم شعوب المنطقة ضد ظلم النظام الأمريكي والكيان الصهيوني".

وأضاف "لقد كنتم انتم بالذات أحد الشخصيات التي دعمت على الدوام حركة المقاومة في المنطقة، وخاصة الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم".

وفي اتصال منفصل، مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال لاريجاني إن "الحصار المفروض على قطاع غزة والحظر على إيران في أزمة كورونا، بأنهما يكشفان الطبيعة اللاإنسانية للكيان الصهيوني وأمريكا".

وأضاف "ليعمل الفلسطينيون من خلال صون وحدتهم الشاملة على استخدام جميع الإمكانيات القانونية والإنسانية ضد الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الصهاينة وأن يكونوا منادين بالدفاع عن الحقوق الإنسانية بين الشعوب المستقلة في عالم اليوم المتأثر بتفشي كورونا والذي برّز نقاط ضعف العلاقات الدولية"، بحسب الوكالة.

وتابع "عالم ما بعد كورونا يعد فرصة لإعادة النظر في حقوق الشعوب واستعادة الهويات الإنسانية وينبغي على نظام الهيمنة أخذ العبرة من الأزمات الإنسانية لتغيير سلوكياته"، مؤكدا أن بلاده داعمة على الدوام لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.