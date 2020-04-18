تسجيل
11:48 GMT18 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرتدي كمامة وإلى جواره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي - مصر - كورونا

    مستشار السيسي يكشف تفاصيل دواء حقق تأثيرات جيدة على مصابي "كورونا"

    © AFP 2020 / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (89)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104512/54/1045125426_0:0:3280:1845_1200x675_80_0_0_a945e6eb2c3743353f65eb4912ffc428.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004181045205906-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، عن تفاصيل عقار "أفيغان" الياباني، مؤكدا أن له تأثيرات جيدة تحققت بالفعل على مرضى فيروس "كورونا".

    امرأة ترتدي كمامة طبية وتخضع لفحص درجة حرارة جسدها على متن قارب سياحي في مدينة الأقصر بجنوب مصر، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، 8 مارس/ آذار 2020
    © AFP 2020 / -
    مستشار السيسي للصحة يتحدث عن وضع البلاد في ظل أزمة كورونا والعلاجات المتاحة
    وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، في تصريحات مع موقع "العربية.نت"، إن "عقار أفيغان ياباني الصنع، ويتم تداوله هناك كعلاج لحالات الإنفلونزا، وله تأثيرات جيدة تحققت بالفعل على مرضى كورونا"، مضيفا أن "مصر حصلت على 50 علبة منه قبل أيام، وبدأت في استخدامه على 50 مريضا لبيان حجم تأثيره وقدرته على مواجهة الفيروس".

    وأضاف أن "علبة واحدة تكفي كـ"كوروس علاج" لمريض واحد، حيث تحتوي على عدد كبير من الأقراص، يتم استخدام عدد معين منها يوميا، وبعد انتهاء العلبة يكون المريض قد حصل على الكورس الكامل للعلاج، ومن ثم يمكن بعدها رصد تأثيراته"، مؤكدا أنه "في حالة نجاحه سيتم استيراد المادة الخام من اليابان، وسيتم بدء تصنيعه محليا في مصر".

    ونفى مستشار الرئيس المصري، أن يكون العقار علاجا لفيروس كورونا، مؤكدا في الوقت ذاته أن "بعض التجارب الإكلينيكية، أثبتت أنه يقلل فترة حضانة الفيروس إلى 4 أيام".

    وأضاف أن "العقار ووفقا للتجارب التي أجريت عليه في الصين، نجح في تقليل المدة التي يتحول فيها مريض كورونا من حالة إيجابية إلى سلبية، كما نجح في تخفيف حدة الأعراض على الحالات الشديدة التي تصل لمرحلة متأخرة من الإصابة بالفيروس".

    كما أشار إلى أن "الفريق الطبي المصري يقوم بتبادل الخبرات مع دول أخرى تواجه كورونا مثل الصين وإيطاليا وبريطانيا، وهناك سلسلة اتصالات ولقاءات معهم ومع دول أخرى، لتبادل الخبرات في طرق مواجهة الفيروس والأوبئة"، مشيرا إلى أن العالم كله يقوم بتجارب عديدة ومكثفة للوصول إلى لقاح للفيروس وهو أمر قد يستغرق شهورا.

    وردا على سؤال حول، هل وصلت مصر لذروة الوباء بعد تزايد الإصابات خلال الأيام الأخيرة؟ قال مستشار السيسي، إن "حجم وعدد الإصابات الحالي في مصر، يسير وفق ترتيب أفقي، ولا قلق منه، فضلا عن أن نسبة الشفاء جيدة، والأرقام تؤكد أن الوضع آمن ومطئمن بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية".

    كما أكد أن مصر اتخذت إجراءات مثالية ومبكرة من الترصد والترقب والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وهو ما ساهم في تقليل أرقام الإصابات، ومنع حدة انتشار العدوى، مضيفا أن من 80 إلى 85% من الحالات تكون بسيطة وتحمل الفيروس، دون أن تظهر عليها أي أعراض، ونسبة بسيطة فقط هي التي تصل لمرحلة دخول العناية المركزة.

    وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو أعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس في مصر، منذ تفشيه في فبراير/ شباط الماضي، ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض إلى 2844 حالة إصابة. وقالت إن 9 أشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد، إلى 205 وفيات.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (89)

    انظر أيضا:

    التعليم في مصر مع "كورونا".. ما تضيفه التكنولوجيا لا يعوض الجانبين التربوي والاجتماعي
    تداوى بها المصريون القدماء... ما هي المادة الفاتكة بفيروس كورونا؟
    طبيبة مصرية مهاجرة تكشف كيف وقعت إيطاليا فريسة لوباء كورونا
    النقد الدولي: إجراءات مصر للحد من آثار كورونا حاسمة وتدعم الاقتصاد
    طبيبة تحذر من عادات المصريين في شم النسيم بالتزامن مع كورونا
    الكلمات الدلالية:
    مصر, فيروس كورونا, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الراقصة سو سيفدا أوزون ترقص على سطح منزلها، برفقة فرقة موسيقية، بسبب الحجر الصحي، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا، 13 أبريل 2020
    ماذا يفعل زعيم كوريا الشمالية في ظل كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    يسلبون الأراضي ويقدمون المال من بعدها
    يسرقون وطنك ثم يعطونك منه قليلا
    كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟
    كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك