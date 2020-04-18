بإشراف دولي... خطوة إسرائيلية جديدة بشأن لبنان

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بخطوة جديدة بشأن الحدود مع لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي قام بإغلاق الثغرات التي وقعت في السياج الحدودي مع لبنان، بمدينة الجليل الأعلى بشمال إسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن اختراق الحدود أمس، يشتبه بأن من قام به أعضاء تابعين لحزب الله اللبناني - ونفى الحزب فيما بعد هذا الخبر - وبأن قوات الجيش الإسرائيلي الذي يقومون بغلق الحدود يخضعون لإشراف ومراقبة من قوات اليونيفيل الدولية والقوات العسكرية اللبنانية.

תיעוד: כוחות צה"ל סוגרים את הפרצות שנגרמו לגדר הגבול עם לבנון - https://t.co/OKiOX0OAB9 — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 18, 2020

وفي السياق نفسه، نفى "الإعلام الحربي المركزي" التابع لحزب الله، تنفيذ أي عملية على شريط الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ومنسوب إليه عن عمل "للمقاومة" في جنوب لبنان، هو خبر عار من الصحة جملة وتفصيلا.

ونقل الموقع الإلكتروني "لبنان 24"، صباح اليوم السبت، عن "الإعلام الحربي" لحزب الله اللبناني، أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا"، آملا من أنصاره والصحفيين عدم تداول هذه الأنباء.

بعد تمشيط القوات اكتشفت ٣ نقاط تضرر فيها السياج الحدودي مع #لبنان. تقوم القوات من الوحدة المسؤولة عن السياج باصلاح الأضرار بعد التأكد من عدم وجود أية خروقات أو أعمال تسلل إلى داخل #إسرائيل. الحديث عن حادث خطير تتحمل #الحكومة_اللبنانية مسؤولية ما ينطلق من أراضيها https://t.co/0PSLc23jtZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 17, 2020

وأفاد مراسل "لبنان 24" بأن القوات الإسرائيلية سيرّت دوريات مكثفة عند الحدود، كما ألقت قنابل مضيئة تزامنا مع سماع أصوات تفجيرات في الجانب الإسرائيلي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد نشر تغريدة له مساء أمس الجمعة، أوضح من خلالها أنه "بعد تمشيط القوات الإسرائيلية اكتشفت ٣ نقاط تضرر فيها السياج الحدودي مع لبنان، وتقوم القوات من الوحدة المسؤولة عن السياج بإصلاح الأضرار بعد التأكد من عدم وجود أية خروقات أو أعمال تسلل إلى داخل إسرائيل".